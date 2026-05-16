Второй Петровский марафон собрал рекордное число участников

В Петровске прошел второй легкоатлетический марафон, собравший рекордное число участников — 280 спортсменов из Саратовской области, Мордовии, Волгоградской области и других регионов. Количество зрителей также достигло 280 человек. Старт забегу дали великие спортсменки: олимпийские чемпионки и рекордсменки Татьяна Казанкина, Герой России Любовь Егорова, Любовь Мухачева и Марина Степанова.

Маршрут длиной 5, 10, 21,5 км и 300 метров проложили по улицам Петровска мимо главных достопримечательностей: Покровской церкви, музея, Духовного училища, бульвара Панфилова и Железного моста. Самая нешуточная борьба развернулась на дистанции 300 метров для участников от 7 лет — с обгонами, слезами радости и поражения.

Организаторы отмечают, что в Петровск уже второй год подряд приезжает спортивная пара из Камышина, которой очень нравятся местные соревнования. Имена победителей полумарафона будут объявлены в ближайшее время.