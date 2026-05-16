В Петровске прошла зарядка с олимпийскими чемпионами

В субботу утром, перед стартом Петровского полумарафона, на стадионе имени Лутохина в городском парке пройдет зарядка с олимпийскими чемпионами. Начало в 9:30. Приглашаются все желающие жители Петровска. Тренировку проведут четыре знаменитые спортсменки.

Среди почетных гостей: наша землячка Татьяна Казанкина — трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике; Любовь Егорова — шестикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, первая спортсменка, удостоенная звания Героя России; Любовь Мухачева — олимпийская чемпионка по лыжным гонкам 1972 года; Марина Степанова — трехкратная рекордсменка мира в беге на 400 метров с барьерами.

После зарядки состоится старт второго Петровского полумарафона. Приходите зарядиться энергией от легенд спорта!