Панков рассказал, какие проблемы будут решаться в работе УК в Ртищево

Депутат Госдумы Николай Панков с жителями Ртищево провел рабочее совещание по проблемам в работе УК. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«С жителями Ртищево продолжаем решать проблемы, поднятые ими на приеме граждан. Это два направления совместной работы. Капремонт домов и выполнение обязательств УК перед жителями.

Сегодня провели рабочее совещание по проблемам в работе УК. С участием руководителя областной Госжилинспекции Станислава Данилова. Пригласили ответственных лиц местной власти, ресурсоснабжающие организации. Жители - представители многоквартирных домов - смогли напрямую задать вопросы и получить ответы.

Вопросы работы управляющих компаний беспокоят всех жителей области - и в Саратове, и в населенных пунктах районов области. В работе по обслуживанию домов важна прозрачность и порядочность. Именно для этого Госдума в конце прошлого года приняла закон об обязательной отчетности УК перед жителями. На этой неделе на заседании парламента было принято решение о создании рабочей группы против роста тарифов на услуги ЖКХ.

До начала совещания жители Ртищево рассказали об «эксклюзивной» проблеме района. Местные управляющие компании убрали из перечня услуг по содержанию домов услугу по уборке подъездов и территорий. Хотя по закону это является обязательной нормой. Жители вынуждены сами мыть лестничные клетки, чистить снег, косить траву и вырубать поросль. А там, где нет таких энтузиастов, грязь и мусор копятся годами.

Совместно с Госжилинспекцией напомнили, что УК обязаны соблюдать санитарные требования, установленные законом. Уборка будет возобновлена во всех домах. И жители закрепят это решениями общедомовых собраний.

Разбирались и в причинах плохого качества текущего ремонта. Многие дома уже в таком ветхом состоянии, что он не помогает. Даже там, где проводятся работы, они не выдерживают гарантийного срока. Тут важна ответственность заказчика и подрядчика. Многие дома требуют уже капитального ремонта. Продолжим этим совместно заниматься.

Большое количество коммунальных проблем подняли жители военного городка. Постараюсь там побывать во время одной из рабочих поездок. При необходимости буду обращаться в Минобороны.

Встреча показала и то, что не все решения зависят от финансов. Нужен постоянный диалог с людьми. Ответственные чиновники не проводят разъяснительную работу с жителями. Многие не знают, какие услуги по закону должны оказывать УК. На все свои вопросы жители должны быстро получать ответы и консультации специалистов. Тогда вопросы будут решаться эффективнее.

На следующей, региональной неделе проведу подобное совещание в Балашове. Там у жителей также много вопросов о работе управляющих компаний», - отметил Николай Панков.