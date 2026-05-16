В Энгельсе начали прокладку новой ветки коллектора в обход обрушенного участка

В Энгельсе специалисты приступили к прокладке новой ветки самотечного коллектора в обход обрушенного участка. Работы предстоят масштабные, поэтому разделены на несколько этапов и проводятся круглосуточно. Используется современная технология горизонтально направленного бурения, которая позволяет не проводить трудоёмкие вскрышные работы. Свод разрушенного участка коллектора уже забетонирован, чтобы избежать возможные подтопления. На объекте продолжают работать сотни человек и десятки единиц техники, привлечены дополнительные силы из Саратова и других районов области.

Продолжается монтаж обводной линии и «запечатывание» повреждённого участка трубы — это предотвратит дальнейшее движение стоков внутри аварийного коллектора. Приобретены современные мощные мотопомпы для откачки стоков по временной ветке, в том числе резервные. На подтопленных территориях продолжаются откачка и специализированная обработка силами дезинфекционной станции. Пробы питьевой воды, отобранные в зоне ЧС, соответствуют гигиеническим нормативам.

В дальнейшем предстоит разработка «пилотной» скважины, её расширение и протягивание новой трубы диаметром 1400 мм на глубине более 5 метров. Также запланированы ликвидация последствий ЧС, включая откачку стоков с оставшихся территорий и санитарную обработку, оценка ущерба и выплата компенсаций. Жителям сделают перерасчёт за периоды отсутствия водоснабжения и водоотведения. После завершения аварийных работ рассмотрят вопрос о плановой замене других участков коллектора.