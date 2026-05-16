НовостиОбщество16 мая 2026 7:28

Алексей Антонов стал куратором трех участников предварительного голосования «Единой России»

Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов стал куратором трех участников предварительного голосования партии «Единая Россия». Это заместитель директора саратовской гимназии №75 Анастасия Морозова, которая в декабре 2025 года вошла в состав Общественного совета при Саратовской областной Думе. Также в их числе предприниматель Сергей Дронов – сопредседатель Совета сторонников «Единой России» в Тамбовской области и Сергей Богодухов из Оренбургской области, который возглавляет крестьянско-фермерское хозяйство и собирает гуманитарную помощь в зону СВО.

Алексей Антонов отметил, что по всей стране лишь 20% действующих депутатов зарегистрировались для участия в предварительном голосовании «Единой России», которое пройдет с 25 по 31 мая. «Большинство, или 80%, – начинающие политики. Они достойно проявили себя в общественной жизни и на фронте. Чтобы помочь им на новой стезе, создан партийный проект «ПолитСтарт», объединяющий всю страну», – пояснил он.

С Анастасией Морозовой и подключившимися онлайн представителями других регионов Алексей Антонов обсудил предстоящее голосование. Он подчеркнул, что важно всегда помнить о своей ответственности перед людьми, доверившими свои голоса.

«В предварительном голосовании как кандидат я участвую впервые, и для меня очень ценно получить подсказки от опытного политика. Уверена, это поможет мне успешно пройти партийную процедуру и эффективно работать для жителей Саратова», – отметила Анастасия Морозова.