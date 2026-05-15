В реке Хопер в Балашовском районе обнаружили тело неизвестного мужчины

Фото: Следком 64

В Балашовском районе Саратовской области следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины. Как рассказали в региональном СУ СКР, тело гражданина обнаружили в реке Хопер вблизи поселка Пинеровка местные жители. Спасатели извлекли труп на берег и передали его правоохранителям. Личность погибшего пока не установлена.

Следователем СК проведён осмотр места происшествия. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Проводится доследственная проверка.