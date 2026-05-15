В Саратове проходят соревнования «Школа безопасности»

В Саратове проходят областные соревнования «Школа безопасности». Второй день 8 команд живут в палатках и готовят еду в полевых условиях. Участники уже прошли основные этапы: комбинированную пожарную эстафету, полосу препятствий, аварийно-спасательные работы, поисково-спасательные работы на акватории и испытания на веревочном городке. Организаторы подчёркивают: мелочей не бывает, когда речь идёт о безопасности — за каждый незастёгнутый карабин или недоброшенную верёвку начисляют штраф.

На пожарном этапе ребята надевали боевую одежду и тушили условное возгорание. В зоне условной ЧС участники искали пострадавших, работали с картой, управляли лодкой, изготавливали носилки из подручных материалов и отрабатывали выход из зоны химического заражения. Сегодня команды вышли на самый длительный этап — маршрут выживания в лесу.

По итогам соревнований определят команду, которая представит регион на межрегиональных соревнованиях в Мордовии.