В выходные в Саратовской области пройдет акция «Соловьиные вечера – 2026»

В третьи выходные мая Союз охраны птиц России проводит всероссийскую акцию «Соловьиные вечера – 2026». Соловей — индикатор экологического состояния городских парков и скверов. Если оно ухудшается, птицы покидают обжитую территорию. Подсчет соловьев — пример «народного мониторинга», который помогает получать научную информацию для охраны природы.

Как считать соловьев? Найдите места, где поют птицы, вечером на закате или рано утром сосчитайте певцов. Запишите адрес, кратко опишите место (парк, палисадник, пустырь и т.д.), по возможности запишите голос на телефон. Внесите сведения на сайт. Если вашего города нет в списке, присылайте данные на эл. адрес Союза охраны птиц России с пометкой «Соловьиные вечера-2026».

Каждый участник акции сможет получить электронное свидетельство. По всем вопросам обращайтесь к региональным координаторам.