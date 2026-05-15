В Саратове приводят в порядок 17,5 км транзитных дорог

Фото: МинИнформ 64 Z

В Саратове на одном из протяженных объектов нацпроекта «Инфраструктура для жизни» укладывают слой асфальтобетона. Работы на транзитных маршрутах, ранее переданных области, выполняются в ночное время, чтобы не создавать неудобств жителям днем. Сегодня асфальтирование велось на улицах Политехническая, имени Емлютина и Ново-Астраханском шоссе. Эти дороги приводят в порядок для обеспечения высокой пропускной способности на период закрытия участка Ново-Астраханского шоссе под строительство путепровода.

Министр дорожного хозяйства Федор Котельников сообщил, что на Политехнической (протяженность 2,1 км) выполнено фрезерование покрытия, сейчас укладывают асфальтобетон. Параллельно идут работы на Ново-Астраханском шоссе от Политехнической до Артельной. На участке от Крымской до Маркина устройство слоя износа уже завершено. Всего в Саратове планируется привести в нормативное состояние 17,5 км транзитных дорог.

Эти дороги ведут к 28 объектам соцсферы, промышленным предприятиям и обеспечивают выезд из города. Список дорог по нацпроекту, инициированному Президентом Владимиром Путиным, опубликован на странице миндора в соцсети «ВКонтакте».