Саратов
НовостиОбщество15 мая 2026 9:47

Более 150 портретов Руслановой представили на выставке в Саратове

159 участников со всей области показали образ легендарной певицы
Фото: МинИнформ 64 Z

В Саратовском центре народного творчества открылась выставка «Образ Руслановой». Она объединила 159 участников со всего региона — от начинающих художников до опытных мастеров. На экспозиции представлено более 150 уникальных портретов легендарной певицы Лидии Руслановой.

Работы выполнены в разных жанрах: живопись, графика, фотография и декоративно-прикладное искусство. Авторы по-своему интерпретируют судьбу артистки, её вклад в культуру и непростые страницы военного времени. Выставка охватывает три поколения: юные художники (14–18 лет), молодёжь (19–23 года) и взрослые мастера (от 23 лет).

«Такое разнообразие позволило по-новому взглянуть на творческое наследие Руслановой и его значение сегодня», — отметили организаторы. Список победителей и призёров можно найти на официальном сайте центра народного творчества.