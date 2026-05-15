Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2026 9:26

В Саратове по новой программе ремонтируют 8 улиц на 1 млрд рублей

В 2026 году отремонтируют 22 участка дорог в областном центре
Источник:kp.ru

В Саратове продолжается масштабный ремонт дорог по новой региональной программе. Из областного бюджета выделено дополнительное финансирование в размере 1 млрд рублей. Сейчас работы ведутся на 8 улицах: Н.М. Тулайкова, Техническая, Тульская, Барнаульская, дорога на 2-ю Гуселку, С.Ф. Тархова, Астраханская и Академика О.К. Антонова. Выполняется фрезеровка, монтаж бортового камня, укладка двух слоёв асфальтобетона. Чтобы снизить нагрузку на магистрали, работы проводятся в основном в ночные часы.

На дороге на 2-ю Гуселку и на улице 4-я Прудовая сняли старое покрытие на участке протяжённостью более 1,1 км. Всего отремонтируют почти 5 км. В текущем году в рамках дополнительного регионального финансирования запланирован ремонт 22 участков дорог. Строительный контроль проверяет соответствие материалов, технологию укладки и толщину слоёв.

Параллельно продолжаются работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом Владимиром Путиным. В Саратове ремонтируют большой участок на улице Усть-Курдюмской, которая связывает несколько микрорайонов с центром. Там почти завершена укладка нижнего слоя асфальта. Все работы идут по графику, качество находится под пристальным контролем.