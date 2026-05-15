В Саратове стартует XXXIX Собиновский фестиваль, посвящённый Шостаковичу

В Саратове прошла пресс-конференция, посвящённая XXXIX Собиновскому музыкальному фестивалю. Замминистра культуры Владимир Баркетов назвал фестиваль визитной карточкой региона. В 2026 году он приурочен к 120-летию Дмитрия Шостаковича. В программе — оперы и балеты на музыку Шостаковича, Прокофьева, Глиэра, Шебалина, Петрова и Вайнберга. В спектаклях участвуют солисты Большого театра, «Новой оперы», театра «Амадей» и других.

Концерт открытия включает «Траурно-триумфальную прелюдию» и Девятую симфонию Шостаковича, а также вокально-симфоническую поэму «Казнь Степана Разина» в театрализованной постановке. Воронежский театр покажет балет «Барышня и хулиган». Солистка Московского театра «Новая опера» Ксения Нестеренко исполнит партию Ольги в опере Прокофьева «Повесть о настоящем человеке»; её партнёр — солист Большого театра Андрей Потатурин.

Фестиваль завершится «Конкурсом конкурсов» вокалистов. Подано 80 заявок из регионов России и шести стран. В очных турах выступят 12 певцов из Москвы, Петербурга, Ростова, Красноярска, Владивостока, а также из Узбекистана, Монголии и Израиля.