Воспитанники центра «Надежда» побывали в Парке покорителей космоса

В рамках празднования 65-летия первого полёта человека в космос воспитанники социально-реабилитационного центра «Надежда» посетили Парк покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина. Экскурсовод провела ребят по аллеям космонавтов и маршруту «108 минут» — именно столько длился легендарный полёт. Дети читали выгравированные на камнях сообщения с космодрома «Байконур» и рассматривали мемориальную стелу с памятником первому космонавту.

Воспитанники центра узнали о первых исследователях космоса, учёбе и тренировках Юрия Гагарина, а также о создании специального автобуса для космонавтов. После экскурсии ребята посетили мастер-классы, где рисовали космические пейзажи на камнях и создавали композиции из глицерина, блесток и ваты.

Сотрудники центра отметили, что Парк покорителей космоса — место, которым гордится Саратовская область, а такие экскурсии помогают знакомить детей с историей страны, прививать патриотизм и любовь к Родине.