В Саратовской области зафиксировали 7 случаев разведения костров в лесу

С начала действия особого противопожарного режима на землях лесного фонда сотрудники лесной охраны зафиксировали 7 фактов нарушения правил пожарной безопасности. Нарушители разводили костры, игнорируя запреты. В отношении них составлены протоколы по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ. Виновным грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей.

Особый противопожарный режим ввели 5 мая. С этого момента увеличена кратность патрулирования лесов, в том числе в выходные и праздничные дни. За период действия режима лесные инспекторы провели свыше 300 рейдов. Работа продолжается, особое внимание уделяется местам отдыха и участкам, подверженным пожарам.

Одного нарушителя выявили 8 мая, остальных — в последующие праздничные дни. Лесная охрана призывает граждан соблюдать запреты и не рисковать, разводя огонь в лесу.