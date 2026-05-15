16 мая на Саратовском ипподроме будет дан старт 168-му беговому сезону

Фото: Минсельхоз Саратовской области

В эту субботу, 16 мая, Министерство сельского хозяйства региона приглашает саратовцев и гостей города посетить Саратовский ипподром, чтобы отметить начало 168-го летнего бегового сезона.

«Программа открытия включает семь заездов, в рамках которых будут разыграны как традиционные, так и именные призы. Среди них – «Весенний», «Первомайский», призовые для чествования Дня Победы и участников СВО, а также призы, посвященные открытию летнего бегового сезона и «Морского Прибоя»», – поделился Алексей Молчанов, заместитель министра сельского хозяйства области, курирующий развитие животноводства.

Состязания начнутся в 11:00.

Посещение Саратовского ипподрома по адресу ул. Ипподромная, 12А, бесплатное.