Открыта регистрация на Всероссийский конкурс «Семейная столица России»

Участвовать в нем смогут города с населением более 100 тысяч человек. Конкурс направлен на поддержку муниципалитетов, создающих комфортную и современную среду для семей с детьми.

«У нас особый год – Год единства народов России. И объявляя этот год, Президент сказал, что Россия – это семья семей. Мы даем старт замечательному конкурсу «Семейная столица России», который получил поддержку комиссии Государственного совета по направлению «Семья». Этому предшествовало серьезное обсуждение. Такой семейной столицей могут быть российские города с численностью населения свыше 100 тыс. человек, но главное – это города с удобной и комфортной инфраструктурой для семей», – отметила, давая старт конкурсу Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Помимо главного звания «Семейная столица России», предусмотрены специальные номинации: «Город будущих поколений», «Город для большой семьи», «Флагман многодетности», «Город счастливого родительства» и «Город семейной стабильности».

Конкурс проводится по инициативе комиссии Госсовета по направлению «Семья» при поддержке Минтруда России и Президентского фонда культурных инициатив.

Прием заявок продлится до 21 июня.