Саратовским школьникам напомнили о правилах безопасного поведения вблизи железной дороги

В Заводском районе Саратова прошел профилактический урок «Уступи дорогу поездам!» для учеников школ №81 и №90. Его провели сотрудники ПривЖД совместно с представителями транспортной полиции, которые рассказали учащимся об основных правилах поведения вблизи стальной магистрали. В мероприятии приняли участие около 100 учащихся и преподавателей.

По словам специалистов, чтобы избежать несчастных случаев, необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры. Нельзя ходить вдоль железнодорожных путей, переходить их в непредназначенных для этого местах, играть на платформах. Необходимо снимать наушники и капюшоны вблизи магистрали, пользоваться специально оборудованными пешеходными переходами и другими обустройствами, предназначенными для безопасного пересечения путей.

Кроме того, ребятам напомнили, что строго запрещается пролезать под вагонами, перелезать через автосцепные устройства и забираться на крыши вагонов.

В завершение профилактического урока школьникам показали фильм «Железная дорога – зона повышенной опасности», раздали тематические памятки и буклеты.

За хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, проход на красный свет пешеходной или переездной сигнализации предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Сотрудники ПривЖД призывают педагогов и родителей постоянно проводить с детьми разъяснительные беседы о правилах безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта.