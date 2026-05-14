Саратовский регоператор: к мусороперегрузочным станциям в районах области нет подъездных дорог

Саратовский филиал «Ситиматик» направил в министерство природных ресурсов и правительство региона обращение в связи с отсутствием подъездных путей к мусороперегрузочным станциям (МПС). В нем региональный оператор просит обеспечить возможность проезда спецтехники на инфраструктурные объекты, обеспечив надлежащее состояние прилегающих дорог.

В настоящее время подъезд ко многим МПС для спецтехники сильно затруднен, а в период распутицы практически невозможен. Ежегодно ситуация только усугубляется. Особенно остро стоит вопрос с возможностью проезда к мусороперегрузочным станциям в Александрово-Гайском, Ершовском, Краснокутском, Озинском, Питерском, Ровенском и Федоровском районах области.

В этом году в период весенней распутицы в связи с застреванием на подъездных путях к МПС вышли из строя более 10 единиц спецтехники мусоровывозящих компаний саратовского регоператора. При этом внеплановый ремонт требует дополнительных средств, влияет на графики вывоза отходов и, как следствие, может приводить к переполнению емкостей на контейнерных площадках. Кроме того, значительно увеличиваются суммы на содержание парка спецтехники, которые изначально не в полном объеме учитываются в едином тарифе регионального оператора.

Саратовский регоператор по обращению с ТКО обращает внимание концедента на сложившуюся ситуацию, призывает ответственных лиц принять незамедлительные меры и в ближайшее время привести подъездные пути в нормативное состояние, в соответствие с требованиями ГОСТ, а также обеспечить постоянный контроль их состояния. Это крайне необходимо для поддержания транспортной доступности инфраструктурных объектов отрасли обращения с ТКО и напрямую влияет на выполнение своих обязанностей регоператором в рамках заключенного концессионного соглашения.