НовостиЧто происходит15 мая 2026 2:41

В Энгельсе полиция арестовала работницу пункта выдачи заказов за кражу

В городе Энгельс правоохранители арестовали работницу пункта выдачи заказов, причастную к краже ювелирных изделий
В городе Энгельс правоохранители арестовали работницу пункта выдачи заказов, причастную к краже ювелирных изделий.

По данным следствия, с 20 марта по 22 апреля текущего года подозреваемая, занимая должность администратора на улице Тельмана, систематически заказывала золотые украшения через личный аккаунт на онлайн-площадке. Далее, оформляя процедуру возврата, она не отправляла товар обратно, а присваивала его, реализуя через ломбарды. Общая сумма причиненного ущерба оценивается примерно в 200 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за кражу.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска МУ МВД России «Энгельсское» задержали 18-летнюю жительницу Энгельса, ранее не имевшую судимостей, по подозрению в совершении указанных противоправных действий. В настоящее время в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.