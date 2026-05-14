НовостиОбщество14 мая 2026 18:09

Медики санавиации саратовской больницы за 2026 год совершили 40 вылетов

Санавиация ОКБ: 122 вылета в прошлом году, 40 — в этом
Источник:kp.ru
Фото: Саратовская область

Сегодня отмечается День санитарной авиации. Вертолет в экстренной ситуации — не роскошь, а самый быстрый способ добраться до человека, которому нужна помощь. На борту — врачи, умеющие действовать быстро и в любых условиях: хирурги, гинекологи, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, эндоскописты и инфекционисты.

Чаще всего вертолеты санавиации вылетают в Балашовский, Ртищевский и Балаковский районы. Время играет решающую роль. Например, дорога до Перелюба или Пугачева на машине занимает около пяти часов, а вертолетом — всего один час пятьдесят три минуты. В прошлом году санавиация областной клинической больницы совершила 122 вылета.

В этом году на счету уже 40 вылетов и 69 эвакуированных пациентов. Каждый вылет — это спасенная жизнь.