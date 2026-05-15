Мария Усова рассказала о встрече с участницами «Женского движения Единой России» в Аткарске

Мария Усова: все проекты «Женского движения» — о людях и будущем

В Аткарске прошла встреча депутата Саратовской областной думы, регионального координатора «Женского движения Единой России», гендиректора ООО «Волга-Медиа» Марии Усовой с местным активом «Женского движения Единой России». Мария Вкторовна отметила уникальность каждой участницы: у представительниц каждого района — своя изюминка и особый характер. Особенно депутат выделила аткарских активисток — сильных, волевых, инициативных и трудолюбивых женщин.

Вот истории некоторых из них:

Валентина Лагунина (Лопуховка) с начала СВО вместе с коллективом из трёх человек («Швейбат Валентины Л.») сшила 1 200 защитных поясов для участников боевых действий. При этом она старается не тревожить родных, которые беспокоятся о её здоровье и зрении. Валентина — бывший директор школы и заместитель директора по учебно воспитательной работе с 25 летним стажем, учитель математики. Даже на заслуженном отдыхе она продолжает заниматься с детьми, чтобы не терять профессиональную квалификацию.

Ольга Симогостицкая (Даниловка) — директор клуба и активный волонтёр. Вместе с группой единомышленников она отправляет на фронт тысячи пачек чая собственного приготовления, сухие души, окопные свечи и другие необходимые вещи.

Светлана Зонова и Полина Белова (Прокудино), а также Елена Ефимова (Сазоново) посвятили себя помощи фронту: шьют сети, чайники, костюмы и нижнее бельё, вакуумируют сало для военнослужащих.

Лариса Пиксаева (Песчанка) готовит выпечку и заготовки, нарезает материал для сетей, собирает чайные наборы и другую помощь для бойцов.

Елена Паномаренко (Языковка), известная под позывным «Уголёк», — предприниматель и волонтёр с неиссякаемой энергией. Она солит сало, сушит сухарики, плетёт сети и закупает для фронта всё необходимое — вплоть до квадроциклов.

Наталья Васильевна Давиденко — идейный вдохновитель аткарских участниц движения, почётный гражданин района, ветеран журналистики и неравнодушный человек. Её оптимизм, энергия и множество идей вдохновляют окружающих.

Особую роль в работе движения играет Валентина Шпакова — координатор «Женского движения ЕР» в регионе. Она не только объединяет женщин и оказывает гуманитарную помощь бойцам, но и даёт людям возможность почувствовать свою нужность, уважение и поддержку, помогает им самореализоваться. Благодаря этому её инициативе активно помогают местные фермеры и другие неравнодушные жители.

На встрече обсудили новые проекты «Женского движения Единой России», нацеленные на поддержку людей и построение будущего. Среди ключевых направлений — наставничество, гуманитарная миссия, развитие женских клубов и подготовка к «Жизни после Победы».

«В том, что Победа будет за нами, никто не сомневается», — подчеркнула Мария Усова.