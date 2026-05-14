Мария Усова: все проекты «Женского движения» — о людях и будущем

Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор «Женского движения Единой России», гендиректор ООО «Волга-Медиа» Мария Усова встретилась с активом движения в Аткарске. Она отметила, что каждая женщина уникальна, а аткарские девушки отличаются сильным характером, инициативностью и трудолюбием. «Сильные, волевые, инициативные, щедрые и крайне трудолюбивые», — так охарактеризовала она участниц встречи.

Валентина Лагунина из Лопуховки с начала СВО сшила 1200 защитных поясов для бойцов, занимается этим тайком от родных, которые переживают за ее здоровье и зрение. Бывший директор школы и учитель математики на заслуженном отдыхе продолжает заниматься с детьми. Ольга Симогостицкая, директор клуба в Даниловке, — волонтер, отправляющий на фронт тысячи пачек чая собственного приготовления, сухие души и окопные свечи. За ней — целая волонтерская группа.

Светлана Зонова и Полина Белова из Прокудино, а также Елена Ефимова из Сазоново шьют и отправляют на фронт маскировочные сети, чай, костюмы и нижнее белье, вакуумируют сало. Лариса Пиксаева из Песчанки делает выпечку и заготовки для сетей. А Елена Паномаренко из Языковки, имеющая позывной «Уголек», солит сало, сушит сухарики, плетет сети и закупает все необходимое, вплоть до квадроциклов.

Идейный вдохновитель — Наталья Васильевна Давиденко, почетный гражданин района, ветеран журналистики. Она полна оптимизма и энергии, которой делится с окружающими. Без координатора «Женского движения» Валентины Шпаковой встреча бы не состоялась. Она объединяет женщин, помогает бойцам гуманитарной помощью и дает людям почувствовать нужность и поддержку.

На встрече обсудили новые проекты: наставничество, гуманитарную миссию, женские клубы и жизнь после Победы. «Все проекты "Женского движения Единой России" — о людях и о будущем. В том что Победа будет за нами, никто не сомневается», — подчеркнула Мария Усова.