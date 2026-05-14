Главы районов должны актуализировать стратегии развития территорий

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поставил перед главами всех районов задачу переработать и актуализировать стратегические документы по своим территориям. Для стабильного и планомерного развития муниципалитетов необходимо чёткое понимание сильных и слабых сторон, приоритетов и эффективного распределения ресурсов. Речь идёт об обновлении социальных учреждений, содержании дорог, расширении производств и продвижении инвестиционных площадок.

В обновлённых стратегиях должны быть отражены ключевые направления: приоритетность ремонтов социальных, дорожных, культурных и коммунальных объектов с учётом запросов жителей, планы развития каждого местного предприятия. Главам также поручено проработать доступные механизмы господдержки и заранее готовить заявки для участия в федеральных и региональных проектах.

Бусаргин подчеркнул, что важно не только определить чёткий путь на ближайшие годы, но и регулярно анализировать ситуацию с учётом меняющихся внешних факторов. При этом муниципальные решения могут быть не такими масштабными, как федеральные, но их ценность для территорий от этого не уменьшается.