Саратовский ипподром — в десятке лучших в России

Фото: Минсельхоз Саратовской области

Саратовский ипподром — гордость региона, стабильно входящий в десятку лучших в России по резвостным показателям рысистых лошадей. Его история началась 8 августа 1858 года с создания общества «Охотники конного бега». В 1958 году ипподром перенесли с Привокзальной площади на улицу Ипподромную, где он находится сейчас. Сегодня здесь четыре беговых дорожки, а призовая дорожка считается одной из лучших в РФ — на ней неоднократно устанавливали всероссийские и областные рекорды.

В прошлом беговом сезоне состоялось 817 выступлений лошадей, испытана 151 лошадь, установлен 1 всероссийский рекорд и 24 рекорда ипподрома. В регионе разводят три основные породы: русскую рысистую, орловскую рысистую и русскую тяжеловозную, а также в небольших количествах — арабскую, донскую, буденовскую, английскую верховую и другие.

Племенное коневодство области представлено тремя хозяйствами: ООО «Роща» (Базарно-Карабулакский район), АО ПЗ «Мелиоратор» (Марксовский район) и Еланским конным заводом (Самойловский район).