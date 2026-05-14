Фото: канал Игоря Молчанова

В Городском парке начали очистку пруда: извлечено 600 кубов ила

В Городском парке начаты работы по очистке пруда. Со дна водоема уже извлекли более 600 кубических метров иловых отложений. Работы ведутся с помощью земснаряда и экскаватора с удлиненной стрелой. Это улучшит экологическое состояние водоема, обеспечит лучшее наполнение за счет расчистки родников и остановит процессы заиливания. Парк — особо охраняемая природная территория, поэтому работы согласованы с минприроды.

Также в активной фазе — устройство освещения и демонтаж старого асфальтобетонного покрытия и бордюров на пешеходных дорожках. Работы ведутся по графику с учетом погодных условий. Председателю комитета дорожного хозяйства поручено контролировать ход работ ежедневно.

Необходимо задействовать все ресурсы, чтобы ускорить работы без потери качества и открыть парк для посетителей в кратчайшие сроки.