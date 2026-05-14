В пяти районах Саратова 20 мая отключат холодную воду

Жителей пяти районов Саратова — Кировского, Волжского, Октябрьского, Заводского и Фрунзенского — предупредили о длительном отключении воды. Коммунальщики планируют подготовку сетей к осенне-зимнему периоду, замену запорной арматуры и подготовку к санации участка водоводов на улицах Большая Горная и Рахова. Холодное водоснабжение ограничат с часа ночи 20 мая, заполнение водовода начнется в 11:00 21 мая.

В зону отключения попадают обширные территории: от реки Волги до Фабричной, от железной дороги до Соколовой, а также поселки Затон и Дальний Затон, Воскресенское кладбище, парк Победы и другие. У абонентов прилегающих территорий возможно снижение давления. Схема и список адресов, попадающие под отключение можно узнать по ссылке.

«Восстановление полного гидравлического режима займет 48 часов. Рекомендуем пополнить запасы воды заранее, с 18 мая, чтобы избежать снижения напора на верхних этажах 19 мая», — обратились в «Саратовводоканале».