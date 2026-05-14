Жители Марксовского района посетили Парк покорителей космоса

Получатели социальных услуг из села Вознесенка Марксовского района посетили Парк покровителей космоса имени Ю.А. Гагарина. Участники экскурсии познакомились с историей отечественной космонавтики, узнали множество интересных фактов. Особенно их тронули слова Гагарина, выгравированные на обелиске: «Случилось, как в хорошем романе. Мое возвращение из космоса произошло в тех самых местах, где я впервые в жизни летал на самолете».

В парке гости увидели копию автобуса, подвозившего космонавтов к стартовой площадке на Байконуре, и макет капсулы, в которой приземлился Гагарин. «Нам есть чем гордиться. Парк очень большой – сразу его весь не осмотришь, так что в наших планах приехать сюда еще раз», — поделились впечатлениями участники.

Сотрудники комплексного центра поблагодарили администрацию парка за познавательную экскурсию и яркие впечатления.