НовостиОбщество14 мая 2026 14:10

Дом генерала Устинова в Петровске признан объектом культурного наследия

В Петровске взяли под охрану дома генерала Устинова
Фото: канал Максима Калядина

В Петровске дом генерала М.М. Устинова признан объектом культурного наследия. Решение принял научно-методический совет при комитете по охране культурного наследия. Здание начала XX века — уникальный памятник архитектуры. При обследовании обнаружили кованые лестницы, метлахскую плитку, исторические двери и дореволюционный сейф от московских мастеров.

Дом Устинова — самое большое дореволюционное здание Петровска, первое в губернии в концепции «креативного центра». До революции здесь были магазины, кафе, гостиница и летний театр. В советские годы здание передали заводу «Молот», но с 2010-х оно заброшено. Благодаря позиции облсовета и его председателя Владимира Лешукова дом признали памятником единогласно.

Здание занимает целый квартал в центре Петровска, примыкает к главному пешеходному маршруту. Решение поможет сохранить уникальный памятник от дальнейшего разрушения.