Саратовские врачи транспортировали в Москву двух тяжелобольных детей

Фото: Саратовская областная детская клиническая больница

Врачи санитарной авиации Саратовской областной детской клинической больницы доставили в Москву двух несовершеннолетних пациентов. 17-летний подросток, серьезно пострадавший в ДТП и находившийся на искусственной вентиляции легких, был отправлен на реабилитацию в Российскую детскую клиническую больницу. Транспортировка прошла успешно.

Также на специальном реанимобиле из отделения анестезиологии и реанимации СОДКБ в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина перевезли 13-летнего мальчика с подозрением на объемное образование для дообследования и постановки точного диагноза.

Оба ребенка перенесли транспортировку удовлетворительно. В медицинских учреждениях им оказывается необходимая помощь.