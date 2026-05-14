Вавиловский университет приглашает на День открытых дверей для будущих магистров

Фото: Вавиловский университет

16 мая 2026 года в 12:00 состоится День открытых дверей, посвященный поступлению в магистратуру. На собрании будут рассмотрены условия обучения и сроки подачи документов.

Представители институтов Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова расскажут об особенностях реализации программ магистратуры, преподаваемых дисциплинах, научных и производственных аспектах обучения, возможности реализовать собственные проекты в агробизнесе, биотехнологии, информационных технологиях.

Места проведения мероприятия:

Учебный комплекс № 1 (г. Саратов, пр-кт. им. Петра Столыпина, зд.4, стр.3), ауд. № 392

Направления подготовки:

05.04.06 Экология и природопользование (Образовательная программа: Устойчивое развитие и охрана окружающей среды) 21.04.02 Землеустройство и кадастры (Образовательная программа: Управление земельно-имущественными комплексами) 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение (Образовательная программа: Почвенно-экологический мониторинг) 35.04.04 Агрономия (Образовательные программы: Инновационное растениеводство; Интегрированная защита растений; Экологическое земледелие) 35.04.04 Агрономия (Образовательная программа: Генетика и селекция растений) 35.04.05 Садоводство (Образовательная программа: Плодоовощеводство и виноградарство) 38.04.01 Экономика (Образовательные программы: Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях; Прикладная экономика и бизнес-аналитика в АПК) 38.04.02 Менеджмент (Образовательная программа: Менеджмент в агропромышленном комплексе) 38.04.05 Бизнес-информатика (Образовательная программа: Управление бизнес-анализом)

Учебный комплекс № 2 (г. Саратов, ул. Советская, 60), ауд. № 202.

Направления подготовки: 08.04.01 Строительство (Образовательная программа: Теплогазоснабжение и вентиляция) 09.04.03 Прикладная информатика (Образовательная программа: Проектирование информационных систем) 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Образовательная программа: Энергообеспечение предприятий) 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Образовательная программа: Электроснабжение) 20.04.01 Техносферная безопасность (Образовательная программа: Пожарная безопасность) 35.04.01 Лесное дело (Образовательная программа: Охотоведение, лесное и лесопарковое хозяйство) 35.04.06 Агроинженерия (Образовательные программы: Технический сервис машин и оборудования; Электрооборудование и электротехнологии; Технологии и технические средства в АПК) 35.04.06 Агроинженерия (Образовательная программа: Агробототехника и интеллектуальные системы управления) 35.04.09 Ландшафтная архитектура (Образовательная программа: Декоративное растениеводство и ландшафтный дизайн) 35.04.10 Гидромелиорация (Образовательная программа: Оросительные мелиорации)

Учебный комплекс № 3 (г. Саратов, ул. Соколовая, 335) ауд. № 7

Направления подготовки: 19.04.01 Биотехнология (Образовательная программа: Биотехнология) 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья (Образовательная программа: Технологии продуктов питания из растительного сырья для рынка специализированного питания) 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья (Образовательная программа: Технология масложировой продукции) 19.04.03 Продукты питания животного происхождения (Образовательная программа: Биотехнологии в мясомолочной индустрии) 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания (Образовательная программа: Технологии и проектирование предприятий индустрии питания) 27.04.02 Управление качеством (Образовательная программа: Организационно-управленческие системы) 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура (Образовательная программа: Аквакультура) 36.04.02 Зоотехния (Образовательная программа: Оптимизация питания сельскохозяйственных животных)

Дополнительную информацию можно узнать по адресу: 410012, г. Саратов, пр-кт. им. Петра Столыпина, зд.4, стр.3, каб. 138. Телефон: 8 (8452) 26-50-78.