НовостиОбщество14 мая 2026 12:50

Панков: Госдума выступила против повышения тарифов ЖКХ

Источник:kp.ru
Депутат Госдумы Николай Панков в своём канале в мессенджере «Макс» высказался против анонсированного повышения тарифов ЖКХ.

«Госдума отреагировала сегодня на прогноз кабмина по росту тарифов ЖКХ. Повышение на 20-30% недопустимо. Создана рабочая группа, которая изучит, откуда возникло такое предложение.

Важно отстаивать интересы жителей. Часто бываю в районах – в Балашовском, Ртищевском, Аткарском, в Заводском районе Саратова и других. С жителями видим, когда необоснованно повышаются тарифы на тепло, водоснабжение, другие коммунальные услуги. Но никто не несет ответственность перед людьми за качество этих услуг. Хотя они исправно их оплачивают.

Необходимо разобраться, как расходуются бюджетные кредиты, выданные ресурсоснабжающим организациям. И как они влияют на тарифообразование. Монополисты должны понимать, что им никто не позволит необоснованно, бесконтрольно повышать цены для жителей», - подчеркнул Николай Панков.