Ботанический сад СГУ переходит на летний график с 16 мая

С 16 мая Ботанический сад СГУ переходит на летний график. Понедельник и вторник — организованные экскурсии, среда–пятница — дни для науки и образования, суббота и воскресенье — свободное посещение для всех желающих с 12:00 до 20:00. По инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина проводится реконструкция сада. В ноябре 2025 года завершили первый этап модернизации — впервые за 70 лет привели в порядок дорожки и зоны отдыха.

Сейчас началось обновление второго участка площадью 9,6 га, где расположены павильоны для научной работы и подготовки студентов. Планируют реконструировать лабораторию, воссоздать оранжерею, проложить поливную систему, заменить ограждение, установить малые архитектурные формы, создать дорожно-тропиночную сеть, смонтировать освещение и видеонаблюдение. Работы обещают завершить до 15 августа 2026 года.

Ботсад СГУ — это 17,8 гектара зелёных насаждений, памятник природы, живой музей растений и учебный центр. Его дубрава — часть дендрария и украшение ландшафта. Сад вошел в спецпроект «Сберегаем вместе» «Рамблера» как один из семи ботанических садов России, которые стоит посетить. Этикетки с QR-кодами помогают гостям узнавать о растениях через специальный ресурс.