В Саратове стартовали соревнования «Школа безопасности»

В Саратове на базе учебного комплекса «Агроцентр» университета Вавилова стартовали областные соревнования «Школа безопасности». Цель ежегодного мероприятия — популяризация основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни среди детей. Участие принимают 8 команд школьников младшего и старшего возраста.

На торжественном открытии выступил заместитель начальника Главного управления МЧС по Саратовской области Сергей Булгаков. Он пожелал участникам успехов, высоких результатов и победы сильнейшей команде. В течение нескольких дней ребята будут демонстрировать навыки на этапах: полоса препятствий, комбинированная пожарная эстафета, маршрут выживания, поисково-спасательные работы.

Соревнования помогают школьникам учиться действовать в экстремальных ситуациях.