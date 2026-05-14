НовостиОбщество14 мая 2026 12:35

Школьники Саратовской области выбирают рабочие профессии

В Саратовской области школьников обучают на трактористов и швей
В Саратовской области растет спрос на рабочие специальности у школьников. Ученики 8-11 классов проходят профессиональное обучение без отрыва от занятий. Наибольшей популярностью пользуются направления: подготовка вожатых, беспилотные авиационные системы (БАС), санитары, а также профессии токаря, тракториста-машиниста и швеи. Сегодня обучение организовано в 36 школах региона. По окончании ребята получают свидетельства о профессии.

Министр образования Александр Блатман отметил: «Уже в школе ребята могут получить рабочую профессию. Это реальная подготовка к взрослой жизни. Мы видим, как у ребят горят глаза, когда они осваивают швейное дело, управление трактором, пилотирование БПЛА. Они не боятся работы, понимают ее ценность. Рабочие профессии вновь обретают популярность среди молодежи».

Участие в проекте дает школьникам возможность приобрести первые профессиональные навыки и определиться с направлением дальнейшего обучения. Узнать подробности можно в администрации своей школы.