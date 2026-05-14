Саратовские микропредприятия становятся малым бизнесом благодаря льготному кредитованию

Фонд микрокредитования области в 2025 году выдал малому и среднему бизнесу 160 займов на 348,4 млн рублей, превысив план на 16,1%. Получатели микрозаймов нарастили налоговые отчисления в бюджет сразу на 43,6% — до 226 млн рублей, их совокупная выручка выросла на 12%, превысив 6 млрд рублей, было создано 130 новых рабочих мест.

Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фонд предоставляет малому бизнесу микрозаймы в размере до 5 млн на срок до 2 лет по ставкам от 8% до 14,5% годовых в зависимости от программы микрофинансирования. Подать заявку на получение поддержки стало еще удобнее через Цифровую платформу МСП.РФ.

В прошлом году наибольшую долю финансирования привлекли предприятия сельского хозяйства, обрабатывающих производств и торговли. При этом по сравнению с 2024 годом доля производственной сферы выросла на 7%, сферы строительства – на 5%, доля сельского хозяйства – на 4%.

Наиболее активно пользовались поддержкой предприниматели из Саратова, Энгельсского, Хвалынского, Советского и Балаковского районов. География поддержки постоянно расширяется.

Всего за период с 2023 по 2025 годы 390 получателей поддержки сохранили 2378 рабочих мест, создали новых 407 рабочих мест. Налоговые отчисления с выручки за этот период составили 718 млн рублей.

Рост выручки и увеличение численности позволили вырасти ряду предприятий из микропредприятий в малые. Так, например, саратовский производитель водоочистного оборудования увеличил выручку со 120 млн рублей до 746 млн рублей, а компания-перевозчик - со 120 млн рублей до 185 млн рублей.

Ставки и условия кредитования, предлагаемые Фондом, очень востребованы. На начало этого года действующий портфель микрозаймов составил 389 договоров на 501,8 млн рублей. Всего с начала деятельности Фондом микрокредитования предоставлено 2 337 микрозаймов на общую сумму 3,2 млрд рублей.

Исполнительный директор Фонда Сергей Гайдаш поделился планами на текущий год: «В этом году в соответствии с национальным проектом плановый объем выдачи микрозаймов Фонда составляет 292,9 млн рублей. Для этого обеспечим наполняемость портфеля микрозаймов в размере не менее 380 договоров. Также продолжим поддержку начинающих предпринимателей, которым планируем направить не менее 10% от общей суммы поддержки».

Министерство экономического развития области