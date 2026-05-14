НовостиОбщество14 мая 2026 11:39

В Калининском районе стартовал весенний сев

В Калининском районе засеяно 28,9 тыс. гектаров
Фото: МинИнформ 64 Z

В хозяйствах Калининского района набирает обороты весенняя посевная кампания. В ООО «Кольцовское» приступили к севу. Опытные механизаторы Юрий Тимошкин и Алексей Шевченко демонстрируют профессионализм и самоотдачу. Юрий Тимошкин, работая на тракторе К-743, обработал 1270 гектаров на бороновании и культивации. Алексей Шевченко на современном тракторе участвует в севе подсолнечника.

На сегодняшний день весенний сев в Калининском районе проведен на площади 28,9 тысячи гектаров — это 21% от плана. В целом по области посеяно 701,7 тысячи гектаров (22,8% от запланированной площади). Работы продолжаются.

Аграрии надеются на благоприятную погоду для завершения кампании в срок.