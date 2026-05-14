Алексей Антонов призвал Фонд микрокредитования расширять географию работы с бизнесом

Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов отметил необходимость институтов поддержки бизнеса, в том числе регионального Фонда микрокредитования субъектов малого предпринимательства. Об этом он заявил по итогам заседания комитета Саратовской областной Думы по бюджету, налогам и собственности.

Организация предоставляет займы по сниженной процентной ставке небольшим компаниям и индивидуальным предпринимателям и за 2025 год выдала почти 350 млн рублей. Более 12% из них в 2025 году получили начинающие предприниматели, для которых это стало возможностью развивать новые проекты.

«Любая мера поддержки бизнеса должна быть максимально эффективной и адресной – тем более когда так высока цена каждого бюджетного рубля. Во время рабочих поездок слышу, что потребность в льготных микрозаймах есть. Как в сельском хозяйстве, так и в других сферах. Призвал фонд к расширению географии работы с бизнесом, более интенсивному взаимодействию с районами, «диверсификации» отраслей, черпающих поддержку. Считаю это необходимым для повышения качества работы фонда, для того, чтобы выделяемые средства по-настоящему результативно работали на экономику Саратовской области», - подчеркнул Антонов.