Саратовская область представляет инвестпотенциал на KazanForum

С 12 по 17 мая в Казани проходит Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». В рамках форума с 13 по 15 мая на площадке «Казань Экспо» работает выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов. От Саратовской области в ней участвует Корпорация развития региона.

На секции «Проекты России: Инновации. Инвестиции. Инфраструктура» инвесторам представляют несколько предложений: многофункциональный туристический комплекс, тематический парк развлечений, гостиничный спортивно-оздоровительный комплекс, завод по производству бытовой техники, производство сельхозтехники и радио-микроэлектронного оборудования.

Министр инвестиционной политики Александр Марченко отметил: «Такие форумы позволяют рассказать о регионе, его проектах и доступных возможностях для бизнеса. Нам важно, чтобы инвесторы видели наш потенциал, условия для работы и конкретные площадки для реализации новых проектов».