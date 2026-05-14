На улицах в Заводском районе ограничили остановку из-за стройки путепровода

В связи со строительством путепровода на Ново-Астраханском шоссе в Заводском районе ограничена остановка на ряде улиц, являющихся объездными маршрутами. Дорожные знаки уже установлены на улицах Огородной, 5-м Динамовском проезде, Барнаульской и Пожарном проезде. Мостовики готовят площадку под установку для вдавливания свай, продолжают доставлять сваи для опор.

Также изменится приоритет движения на некоторых перекрестках. На пересечении Барнаульской и Пензенской главной станет Барнаульская. На перекрестке Ново-Астраханского шоссе и Пожарного проезда приоритет будет при повороте с шоссе на Пожарный проезд. Водителей просят изучить схему объезда и избегать нарушений, способных повлечь эвакуацию.

Полное закрытие участка от Пожарного проезда до 5-го Динамовского проезда запланировано с 21 мая. Объезд возможен по проспекту Энтузиастов – Крымской или по маршруту Пожарный проезд – Огородная – 5-й Динамовский проезд.