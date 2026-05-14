В Саратове модернизируют освещение на 11 участках по просьбам жителей

Игорь Молчанов обсудил с руководителем МБУ «Саргорсвет» и председателем комитета дорожного хозяйства модернизацию уличного освещения в 2026 году. С учетом обращений жителей определено 11 участков для проектирования. Среди них — дороги в поселке Жасминка, на улицах Ливневой, Ипподромной, Майской, Южной, 1-й Гуселке, а также в селе Шевыревка. Также осветят 1-й и 2-й тупики имени Чайковского, Большой Поливановский проезд и два пешеходных перехода на Песчано-Уметской.

Полный список включает: улица Ливневая; поселок Жасминка (1-й Ивановский и Малый Ивановский проезды); Большой Поливановский проезд; улицы Ипподромная, Майская, Южная, 1-я Гуселка; пешеходные переходы на Песчано-Уметской; 1-й и 2-й тупики им. Чайковского; 2-й Лучевой проезд; дорога в селе Шевыревка.

Молчанов поручил провести проектирование в сжатые сроки, с применением современных решений, чтобы как можно быстрее перейти к практической реализации. Освещение появится там, где жители давно его ждут.