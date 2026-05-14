Саратовцам впервые покажут картину Репина «Не ждали»

В Саратове впервые покажут знаменитую картину Ильи Репина «Не ждали» из собрания Третьяковской галереи. Полотно представят в залах Радищевского музея. Вместе с ним на выставке можно будет увидеть уникальные исторические артефакты: нелегальный «Листок Земли и Воли», осколок стекла кареты, в которой ехал император Александр II в день своей гибели, а также «Манифест» Александра III от 2 марта 1881 года.

Третьяковская галерея также предоставит для экспозиции другие известные работы Репина: «Под конвоем. По грязной дороге», «Арест пропагандиста» и «Перед исповедью». Выставка объединит живопись, графику и исторические документы.

Увидеть шедевры можно в Историческом корпусе Радищевского музея (ул. Радищева, 39) с 16 мая по 16 августа 2026 года.