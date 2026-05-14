Микропредприятия Саратовской области становятся малыми благодаря льготным займам

Фонд микрокредитования Саратовской области в 2025 году выдал малому и среднему бизнесу 160 займов на 348,4 млн рублей, превысив план на 16,1%. Получатели микрозаймов нарастили налоговые отчисления на 43,6% (до 226 млн рублей), их совокупная выручка выросла на 12% (свыше 6 млрд рублей), создано 130 новых рабочих мест. Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предпринимателям доступны займы до 5 млн рублей на срок до 2 лет по ставкам от 8% до 14,5%.

В прошлом году наибольшую долю финансирования привлекли сельское хозяйство, обрабатывающие производства и торговля. Доля производственной сферы выросла на 7%, строительства — на 5%, сельского хозяйства — на 4%. Активнее всего поддержкой пользовались в Саратове, Энгельсском, Хвалынском, Советском и Балаковском районах. Рост выручки позволил ряду предприятий из микропредприятий превратиться в малые: производитель водоочистного оборудования увеличил выручку со 120 млн до 746 млн рублей, перевозчик — со 120 млн до 185 млн рублей.

С 2023 по 2025 годы 390 получателей поддержки сохранили 2378 рабочих мест, создали 407 новых. Налоговые отчисления за период составили 718 млн рублей. В 2026 году плановый объем выдачи — 292,9 млн рублей. Продолжится поддержка начинающих предпринимателей (не менее 10% от суммы). Заявки принимаются через Цифровую платформу МСП.РФ.