Саратовский завод «Контакт» расширяет производство

Саратовский завод «Контакт» — один из лидеров российской электронной промышленности и резидент ОЭЗ «Алмаз» — запускает масштабный инвестпроект по модернизации производства. На предприятии появится около 200 новых рабочих мест. Специализация завода — выпуск мощных вакуумных электронных приборов для радиовещания, телевидения, спутниковой и космической связи, радиолокации.

За последние семь лет «Контакт» обновил почти 60% продукции, ежегодно разрабатывая и ставя на производство от 7 до 12 новых типов изделий. С рабочим визитом площадку посетил зампред правительства Алексей Никитин. Он обсудил с руководством меры поддержки для дальнейшего развития предприятия.

«Нашей ключевой задачей остается укрепление реального сектора, содействие в реализации инвестпроектов и создании новых рабочих мест», — подчеркнул Никитин. «Контакт» также предоставляет площади другим предприятиям: здесь уже работают резиденты с собственными значимыми проектами.