В Ртищевском районе в огне погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

За минувшие сутки в Саратовской области зарегистрировано 15 возгораний. Основная часть из них, а именно 9 случаев, связана с горением мусора и сухой растительности.

В Аткарском районе, в селе Чемизовка, произошло возгорание потолочного перекрытия одноэтажного строения на площади 40 квадратных метров. Для ликвидации пожара были задействованы три единицы спецтехники.

В Гагаринском районе, в селе 1-я Расловка, огнём полностью уничтожена дача. Пожар, охвативший 30 квадратных метров, был потушен двумя единицами техники.

К сожалению, в Ртищевском районе на одном из пожаров был зафиксирован один погибший мужчина.

В Балакове возник пожар в квартире многоэтажного дома (9 этажей). Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. На месте работали три пожарных расчета.

В Дергачах произошло возгорание гаража на площади 18 квадратных метров. Для тушения были направлены две единицы техники.

В Энгельсе, на улице Студенческая, произошло загорание электрического счётчика на лестничной клетке десятиэтажного дома. Очаг возгорания был ликвидирован и не превышал 1 квадратного метра.