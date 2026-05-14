Школьники разрешили пользоваться льготной транспортной картой в каникулы

Сегодня, 14 мая, в Саратовской области заканчивается период пополнения льготных транспортных карт на текущий месяц. Завтра, 15 мая, начнется покупка поездок на июнь.

В связи с близким окончанием учебного года в министерство труда и социальной защиты области через систему «Инцидент Менеджмент» и платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» поступают вопросы о том, продолжится ли действие льготного проезда для школьников на время каникул на городском транспорте.

«На время школьных каникул действие льготной транспортной карты на данном виде транспорте не прекращается. Если льготный статус ребенка действителен, и он еще не завершил свое обучение в общеобразовательной организации, карта будет действовать без ограничений при условии своевременного приобретения поездок. Водитель или кондуктор вправе попросить пассажира предъявить документ, подтверждающий его право на льготный проезд», – отметила первый заместитель министра труда и социальной защиты Наталия Гурьева.

Пополнить карту на 25 или 50 льготных поездок можно в отделениях Сбербанка с помощью терминалов или банкоматов, а также через приложение «Сбербанк Онлайн» по номеру льготной транспортной карты.

Есть возможность пополнить количество поездок в пунктах «ПлатежЦентр» Саратова и Энгельса. Все больше жителей области пополняют транспортную карту онлайн на сайте «Онлайн ЖКХ» или в личном кабинете на сайте «Саратовтк.рф».

Льготникам, имеющим право на бесплатный проезд, пополнять карту не требуется, это происходит автоматически на период, пока действуют подтверждающие льготу документы.

По вопросам использования транспортной карты можно обратиться на «горячую линию» оператора: 8 (8452) 39-03-53.

Министерство труда и социальной защиты области