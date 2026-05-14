В Саратове пройдет фестиваль любительских театров кукол

Готов к началу работы IV Всероссийский фестиваль любительских театров кукол. Фестиваль проводится в целях поддержки и развития детских и юношеских любительских театров кукол регионов России, воспитания у подрастающего поколения патриотизма и уважения к отечественной истории и культуре, популяризации традиционных российских духовно-нравственных ценностей, выявления и стимулирования деятельности любительских театров кукол, режиссёров, педагогов, художников, исполнителей, работающих в жанре театра кукол.

Организаторы фестиваля – Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, министерство культуры Саратовской области, Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой, Саратовский театр кукол «Теремок».

В фестивале примут участие лучшие детские театральные коллективы из Республики Крым, Алтайского края, Республики Татарстан, Ленинградской, Московской, Новгородской, Новосибирской и Саратовской областей.

Возраст участников – от 6 до 18 лет. Каждый коллектив покажет спектакль или эстрадную миниатюру в жанре театра кукол. Саратовскую область будут представлять три коллектива из Аркадакского, Татищевского и Энгельсского районов.

Оценивать конкурсантов будут известные деятели культуры и профессионального театрального искусства из Москвы и Саратова: Сергей Терехов – режиссёр Государственного академического театра имени Моссовета, педагог кафедры сценической речи Российского института театрального искусства – ГИТИС, член комиссии по музыкальному театру Союза театральных деятелей РФ, Владимир Беркун – актёр и режиссёр Государственного академического центрального театра кукол имени С.В. Образцова, народный артист РФ, Марина Куц – заведующая отделом театрального искусства и детского художественного творчества Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, доцент, заслуженный работник культуры РФ, член Совета по массовым формам театрального искусства Союза театральных деятелей Российской Федерации, Татьяна Кондратьева – режиссёр, актриса Саратовского театра кукол «Теремок», доцент, художественный руководитель курса театрального института Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, народная артистка РФ.

В программе фестиваля: торжественные церемонии открытия

и закрытия фестиваля в театре кукол «Теремок», конкурсные просмотры спектаклей, творческие лаборатории с обсуждением спектаклей, мастер-классы по театральным дисциплинам жанра театра кукол в Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой.

Завершится фестиваль 21 мая гала-концертом, на котором участники будут награждены дипломами различного уровня и памятными призами.