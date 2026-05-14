На инвестиционном комитете представлен проект по созданию производственно-складского комплекса в Пугачеве

Фото: Мининвест Саратовской области

На заседании инвестиционного комитета при Губернаторе Саратовской области был рассмотрен проект компании ООО «Натуральные продукты» по строительству производственно-складского комплекса по переработке плодоовощной продукции в городе Пугачёв.

ООО «Натуральные продукты» уже успешно работают на рынке с 2022 года, имея действующее производство в Саратове мощностью 4 тыс. тонн в год и подписанные контракты с крупнейшими федеральными торговыми сетями («Магнит», «Лента», «Светофор» и другими).

Для дальнейшего роста компании необходимо строительство нового производственного комплекса, что позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции, увеличить производственную мощность и улучшить качество продукции.

«Проект, который компания планирует реализовать в 2026–2034 годах, предполагает строительство четырёх очередей современного перерабатывающего предприятия общей мощностью порядка 30 тыс. тонн готовой продукции в год. Объём инвестиций в проект составит 2,4 млрд рублей», — рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.

Министерство инвестиционной политики Саратовской области