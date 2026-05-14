В Саратове задержали семейную пару наркозакладчиков

Правоохранители Саратовской области прекратили деятельность супружеской пары, занимавшейся распространением наркотиков.

По поступившей оперативной информации, подозреваемые были задержаны сотрудниками наркоконтроля на улице Большая Горная. Анализ содержимого их мобильных телефонов позволил установить местонахождение десятка тайников с запрещенными веществами, организованных парой.

Из указанных тайников, расположенных в разных частях города, было извлечено свыше 2 граммов смеси, содержащей синтетические наркотические средства. При обыске жилища 29-летней женщины и ее 47-летнего супруга правоохранители обнаружили и конфисковали еще более 25 граммов синтетических наркотиков.

Было установлено, что задержанные работали на интернет-магазин, специализирующийся на продаже наркотиков. По данному факту следственным управлением ГУ МВД России по Саратовской области инициировано расследование по статье, предусматривающей ответственность за приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере.

За совершенное преступление подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет.