В Саратове полиция арестовала мужчину, укравшего ювелирные изделия и наличные

Ранним утром 3 мая в отдел полиции города поступила информация о хищении. По словам 42-летней горожанки из поселка Солнечный, неизвестный, которого она знала лишь поверхностно, напал на нее возле дома по улице Чехова. Злоумышленник нанес ей телесные повреждения и забрал три золотых и одно серебряное кольцо, а также наличные в сумме 500 рублей.

Сотрудники полиции незамедлительно начали поиск подозреваемого. Личность преступника была установлена: им оказался 27-летний приезжий из Краснокутского района, имеющий за плечами несколько судимостей. Оперативники совместно с бойцами Росгвардии провели операцию по его задержанию.

В отношении задержанного инициировано уголовное производство по статье 161 Уголовного кодекса РФ, квалифицирующей его действия как грабеж.

Судебные органы приняли решение применить к подозреваемому меру пресечения в виде наложения некоторых ограничений. Следственные действия по данному делу продолжаются.