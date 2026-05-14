В Ночь музеев состоятся театрализованные экскурсии

16 мая в рамках Всеросийской Ночи музеев литературный музей Федина проведет театрализованные экскурсии «Родное слово».

«Приглашаем вас в путешествие по истории русского языка! На экскурсии «Родное слово» вы найдете ответы на вопросы:

каким был русский язык в разные периоды истории?

как менялось родное слово со времен Руси до наших дней?

как литература влияет на слово?

язык — материал или инструмент для поэтов и писателей?

Вместе с вами мы проследим взаимосвязь прозы и поэзии с живым языком на протяжении последних двухсот лет.

Театрализованная часть экскурсии поможет вам погрузиться в атмосферу разных эпох развития русского языка», - приглашают организаторы.

Вход свободный по предварительной регистрации по ссылке clck.ru/3TdRMn

Начало в 18:00, 18:50, 19:40, 20:30, 21:20.

